Падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. За підсумками 2024 року експортна виручка ІТ-послуг зменшилася на 4,1% і становила $6,45 мільярдів. Українській економіці це принесло на $279 мільйонів менше у порівнянні з результатами 2023 року. Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер з посиланням на дані НБУ .

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Як змінився експорт

Обсяг експорту IT-послуг в останньому місяці 2024 року становив $617 мільйонів. Українській економіці це принесло на $97 мільйонів більше порівняно з листопадом. Також, ці показники на 1% або ж $6 мільйонів більші у порівнянні з груднем 2023.

ІТ-сектор й надалі залишається найбільшим експортером послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку. Комп’ютерні послуги складають 37,4% від загального обсягу послуг, що експортуються. Проте цей показник дещо менший ніж минулого року. Тоді він становив 41%. А у загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце з 11,5%, поступаючись лише продовольчим товарам.

Динаміка експорту ІТ-послуг у 2024 році

Попри незначний ріст показників у квітні, жовтні та грудні 2024 року, загальна динаміка залишалася слабшою, ніж у 2023 році.

За перший квартал 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала майже $1,59 мільярдів. Це на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023.

Другий квартал року показав себе краще. Про це також свідчать дані IT Research Ukraine 2024: 37% компаній вважали цей період найбільш успішним під час збору даних для дослідження. Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у квітні, травні та червні склала $1,62 мільярдів. Це на $26 мільйонів або ж 1,6% більше в порівнянні з першим кварталом. А найменш успішним цей квартал вважає близько ¼ опитаних компаній.

Однак, попри хороший результат минулоріч, показники другого кварталу все рівно на 5% гірші порівняно з даними за аналогічний період у 2023 році. Ця різниця у доларовому еквіваленті складає $85 мільйонів.

Найгірше себе показав третій квартал. Він приніс українській економіці $1,57 мільярдів. Це на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж $46 мільйонів менші ніж у попередньому кварталі.

Попри скромну позитивну динаміку відносно серпня, вересень 2024 року мав найгірші показники в порівнянні з аналогічними місяцями протягом усього періоду повномасштабної війни.

Найкращим у 2024 році став останній квартал. Його сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить майже $1,67 мільярдів. Це на 6,2% або ж $98 мільйонів більше за третій. Водночас ці показники все одно менші, ніж були в аналогічний період минулоріч на 2,1%.

Якщо ж порівнювати півріччя, то друга частина року була дещо кращою за першу: на 1% або ж $32 мільйони. Водночас у другому півріччі 2023 року показники були більші на $110 мільйонів або ж 3,3%.

Географія експорту ІТ-послуг у 2024 році

Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,397 мільярдів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.

Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8% та $564,98 мільйонів. Третє місце посіла Мальта, забезпечивши $501,19 мільйонів, це 7,8%. Першу п’ятірку замикають Кіпр та Ізраїль. Вони принесли 6,1% ($394,49 мільйони) та 4,6% ($296.66 мільйони) обсягів експортної виручки за статтею комп’ютерних послуг відповідно.

До десятки країн, які приносять найбільше виторгу Україні, також увійшли Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об'єднані Арабські Емірати. Загалом ці 10 країн забезпечили $5,15 мільярдів, або ж 79,9% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2024 році.

5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023:

Гібралтар + 155,2%

Австралія + 25,3%

Об'єднані Арабські Емірати + 25,3%

Болгарія +25,2%

Іспанія +22,4%

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023: