Топ-трейдер прогнозує, що XYZVerse досягне 5 доларів, випередивши Dogecoin і XRP

Відомий аналітик ринку прогнозує, що XYZVerse може злетіти до 5 доларів, потенційно принісши неймовірний прибуток у 15 000% і навіть випередивши такі популярні криптовалюти, як Dogecoin і XRP. Цей дивовижний прогноз здивував багатьох. Які фактори можуть призвести до такого значного зростання XYZVerse?

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і шанувальникам спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральною фігурою в історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Шлях Dogecoin: від інтернет-мема до криптозірки

Dogecoin з’явився в 2013 році як жарт. Його логотипом став собака породи шиба-іну з популярного мема. На відміну від Bitcoin, який має обмежений тираж, Dogecoin був розроблений як криптовалюта з необмеженим тиражем. Щохвилини видобувається 10 000 нових монет, і максимальний ліміт не встановлений. Спочатку люди сприймали його як «мем-монету», щось веселе та легке. Але в 2021 році його вартість різко зросла. Він увійшов до десятки найпопулярніших криптовалют за ринковою капіталізацією, перевищивши 50 мільярдів доларів. Цей стрибок був спричинений ажіотажем у соціальних мережах, особливо твітами Ілона Маска, та бумом криптовалютного ринку. Монета, створена Біллі Маркусом та Джексоном Палмером, продемонструвала, наскільки потужними можуть бути онлайн-спільноти та соціальні мережі у впливі на ринки.

Технологія Dogecoin проста, що робить її зручною для швидкого переказу невеликих сум грошей. Велика кількість монет у обігу дозволяє утримувати низькі комісії за транзакції, що може бути привабливим для щоденного використання. Останні тенденції показують, що монети, які розвиваються завдяки спільноті, можуть привернути увагу людей. У порівнянні з іншими криптовалютами, Dogecoin сильно залежить від своєї спільноти та присутності в Інтернеті. Хоча деякі вважають її менш серйозною, ніж інші монети, її зростання свідчить про її потенціал. На сучасному ринку, де вартість криптовалют може швидко змінюватися, Dogecoin залишається популярною. Її майбутнє може залежати від подальшої підтримки її шанувальників та впливових осіб. У міру розвитку світу криптовалют роль Dogecoin може стати більш значущою, особливо якщо вона знайде нові сфери застосування або партнерів.

XRP: швидка і безмежна криптовалюта, що прагне трансформувати платежі

XRP — це цифрова валюта, що підтримується XRP Ledger. Розроблена для швидкості та низької вартості, вона працює на децентралізованій системі без центрального органу управління. Транзакції є швидкими, незворотними та безпечними, що робить її привабливим варіантом для глобальних платежів. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP була запущена з пропозицією 100 мільярдів монет. Компанія Ripple, спочатку відома як OpenCoin Inc., отримала в подарунок 80 мільярдів XRP для розвитку та підтримки екосистеми. Вони розмістили 55 мільярдів XRP на депозиті для контролю за випуском, з метою підвищення ліквідності мережі.

У поточному ринковому циклі XRP відрізняється від інших криптовалют, таких як Bitcoin та Ethereum, своєю орієнтацією на безперебійні та безкордонні транзакції. Хоча Bitcoin часто розглядають як цифрове золото, а Ethereum використовують для децентралізованих додатків, XRP прагне революціонізувати транскордонні платежі завдяки швидким і недорогим транзакціям. Зі зростанням інтересу до цифрових валют і потребою в ефективних глобальних платіжних рішеннях, XRP може стати привабливим варіантом для тих, хто шукає довгостроковий потенціал. Тенденції ринку свідчать про зростання популярності криптовалют, і унікальні особливості XRP можуть забезпечити йому хороші позиції в мінливому фінансовому ландшафті.

Висновок

Хоча Dogecoin і XRP є сильними, XYZVerse виділяється як перша мем-монета для всіх видів спорту, яка об'єднує фанатів і прагне до масштабного зростання завдяки своїй орієнтованій на спільноту екосистемі, зосередженій на спорті.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут.