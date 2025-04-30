Інфляція у Німеччині у квітні сповільнилася до 2,2%

Споживчі ціни в Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у квітні 2025 року збільшилися на 2,2% у річному вираженні, йдеться у повідомленні Федерального статистичного управління країни (Destatis), яке представило попередні дані.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилася інфляція

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни зросли на 0,5%.

Аналітики в середньому прогнозували квітневу інфляцію на рівні 2,1% у річному та 0,4% у помісячному вираженні, за даними Trading Economics.

У березні ці показники склали 2,3% та 0,4% відповідно.

Читайте також: Німеччина особливо вразлива перед торговими тарифами США — Бундесбанк

Споживчі ціни, розраховані за німецькими стандартами, у квітні збільшилися на 2,1% у річному вираженні та на 0,4% щодо березня. Експерти в середньому очікували підйому показників на 2% та 0,3% відповідно.