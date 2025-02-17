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17 лютого 2025, 17:12

Німеччина особливо вразлива перед торговими тарифами США — Бундесбанк

Німеччина особливо вразлива перед торговими тарифами США, які можуть стримувати економіку, яка вже пережила два роки спаду поспіль, заявив у понеділок президент Бундесбанку Йоахім Нагель. Про це пише Yahoo.

Німеччина особливо вразлива перед торговими тарифами США, які можуть стримувати економіку, яка вже пережила два роки спаду поспіль, заявив у понеділок президент Бундесбанку Йоахім Нагель.
Фото Pixabay

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Що відомо

Німеччина, найбільша економіка Європи, переживає глибоку промислову рецесію. Це багато в чому пов'язано з тим, що китайське виробництво, що субсидується, витісняє німецькі товари, тоді як стрімке зростання цін на енергоносії в країні вже позначаються на конкурентоспроможності.

Моделюючи прогнози, засновані на тарифних загрозах Трампа, Бундесбанк дійшов висновку, що Німеччина постраждає, але й США зазнають удару, який з лишком компенсує будь-який позитивний вплив торгових бар'єрів.

«Наша сильна експортна орієнтація робить нас особливо вразливими», — сказав Нагель у своїй промові. «Економічний обсяг виробництва у 2027 році буде майже на 1,5% нижчим від прогнозу», — додав він.

Деталі

Бундесбанк вважає, що економіка Німеччини зросте на 0,2% цього року і на 0,8% — 2026-го, припускаючи, що удар 1,5% протягом наступних трьох років призведе до більшого скорочення економіки.

«Всупереч заявам уряду США, наслідки тарифів для Америки будуть негативними», — додав Нагель. «Втрата купівельної спроможності та збільшення вартості проміжних товарів переважать будь-які конкурентні переваги для американської промисловості».

Джерело: Мінфін
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