Зменшення допомоги США призведе до скорочення гуманітарних програм ООН

Декілька агентств ООН, які надають допомогу дітям, біженцям та іншим вразливим категоріям у всьому світі, скорочують робочі місця та зменшують витрати через зменшення фінансування від США. Про це свідчать внутрішні службові записки, з якими ознайомилось агентство Associated Press.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Очікується, що Всесвітня продовольча програма ООН скоротить до 30% свого персоналу. Голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявив, що програма скоротить штат своєї штаб-квартири та регіональних відділень, щоб зменшити витрати на 30%, а також скоротить посади керівного рівня на 50%.

Інші агентства, такі як ЮНІСЕФ, Дитяче агентство ООН та Управління ООН з гуманітарної допомоги ООН (УКГС), також оголосили або планують скоротити витрати.

Один із представників Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) назвав скорочення «наймасштабнішими», які бачила організація за останні 25 років, і що в результаті операції зникнуть або будуть скорочені.

Один із представників Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) назвав скорочення «наймасштабнішими» за останні 25 років. Він попередив, що через це частину програм доведеться закрити або обмежити.

Всесвітня продовольча програма

Всесвітня продовольча програма (ВПП), найбільша у світі гуманітарна організація, отримала майже половину свого фінансування від Сполучених Штатів у 2024 році.

У внутрішній службовій записці ВПП йдеться про те, що скорочення персоналу «вплине на всі географічні регіони, відділи та рівні».

На початку квітня адміністрація Трампа надіслала повідомлення про припинення фінансування програм Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) у понад десяток країн. Через кілька днів у кількох країнах ці рішення про припинення були скасовані, але збережені в Афганістані та Ємені, двох найбідніших та найбільш спустошених війною країнах світу.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Головне агентство ООН у справах біженців надає допомогу приблизно 43,7 млн біженців у всьому світі, а також іншим 122 мільйонам людей, вимушених покинути свої домівки через конфлікти та стихійні лиха.

«Вплив цієї фінансової кризи на життя біженців вже є руйнівним і буде ще гіршим», — заявило агентство. Програми надання їжі, чистої води, ліків, екстреного житла та інших послуг «скоротяться або припиняться».

ЮНІСЕФ

Дитяче агентство ООН прогнозує, що його фінансування буде щонайменше на 20% менше у 2025 році порівняно з 2024 роком.

Організація заявила, що хоча вона вже впровадила заходи щодо підвищення ефективності, «потрібні будуть додаткові кроки щодо скорочення витрат», — сказала речниця Тесс Інграм.

Інші агентства ООН

Міжнародна організація з міграції минулого місяця заявила, вона також постраждала від скорочення фінансування на 30%, головним чином через скорочення з боку США. Вона заявила, що завершує програми, які стосуються 6 000 співробітників, і скорочує штат штаб-квартири на 20%.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) також оголосило цього місяця про скорочення на 20% штату з 2 600 співробітників, які працюють у понад 60 країнах, через «жорстоке скорочення» фінансування, яке призвело до дефіциту майже $60 млн.