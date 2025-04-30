ВВП єврозони в першому кварталі зріс на 0,4%, удвічі краще за прогноз

Економіка єврозони у першому кварталі 2025 року збільшилася на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який подав попередні дані.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання ВВП

У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,2%.

Експерти в середньому очікували, що обсяг ВВП у січні-березні підвищиться на 0,2% у поквартальному вираженні та на 1% у річному, за даними Trading Economics.

Читайте також: Дефіцит бюджету єврозони у 2024 році знизився до 3,1% ВВП, ЄС — до 3,2% ВВП

Нагадаємо

Дефіцит державного бюджету у країнах єврозони у 2024 році знизився до 3,1% ВВП порівняно з 3,5% роком раніше, у державах Європейського союзу — до 3,2% ВВП із 3,5%.

У 2024 році максимальний дефіцит бюджету в Євросоюзі був зафіксований у Румунії (9,3% ВВП), Польщі (6,6%), Франції (5,8%) та Словаччині (5,3%). У 12 держав негативне сальдо перевищило 3% ВВП.

Профіцит був зафіксований лише у шести країнах: у Данії (4,5% ВВП), в Ірландії та на Кіпрі (4,3%), Греції (1,3%), Люксембурзі (1%) та Португалії (0,7%).

Найменший розмір держборгу щодо ВВП на кінець минулого року був у Естонії (23,6%), Болгарії (24,1%), Люксембургу (26,3%), Данії (31,1%) та Швеції (33,5%).

У 12 країн цей показник перевищував 60%. Найбільший борг у Греції (153,6%), Італії (135,3%), Франції (113%), Бельгії (104,7%) та Іспанії (101,8%).