Дефіцит бюджету єврозони у 2024 році знизився до 3,1% ВВП, ЄС — до 3,2% ВВП

Дефіцит державного бюджету у країнах єврозони у 2024 році знизився до 3,1% ВВП порівняно з 3,5% роком раніше, у державах Європейського союзу — до 3,2% ВВП із 3,5%, повідомило статистичне управління ЄС.

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Як змінився держборг

При цьому держборг у державах, які використовують єдину європейську валюту, зріс до 87,4% ВВП із 87,3%, у Євросоюзі — до 81% ВВП із 80,8%.

Обсяг ВВП країн єврозони минулого року майже досяг 15,161 трлн євро (підвищення на 3,8%), дефіцит бюджету — 468,58 млрд євро (скорочення на 9,1%), держборг — 13,258 трлн євро (зростання на 4%).

ВВП ЄС перевищив 17,95 трлн євро (збільшення на 4,3%), дефіцит — 568 млрд євро (зниження на 4,6%), держборг — 14,544 трлн євро (зростання на 4,6%).

У 2024 році максимальний дефіцит бюджету в Євросоюзі було зафіксовано у Румунії (9,3% ВВП), Польщі (6,6%), Франції (5,8%) та Словаччині (5,3%). У 12 держав негативне сальдо перевищило 3% ВВП.

Профіцит був зафіксований лише у шести країнах: у Данії (4,5% ВВП), в Ірландії та на Кіпрі (4,3%), Греції (1,3%), Люксембурзі (1%) та Португалії (0,7%).

Найменший розмір держборгу щодо ВВП на кінець минулого року був у Естонії (23,6%), Болгарії (24,1%), Люксембургу (26,3%), Данії (31,1%) та Швеції (33,5%).

У 12 країн цей показник перевищував 60%. Найбільший борг у Греції (153,6%), Італії (135,3%), Франції (113%), Бельгії (104,7%) та Іспанії (101,8%).