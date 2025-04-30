Торговельний дефіцит США сягнув історичного піку

У березні Сполучені Штати Америки зафіксували рекордний за всю історію дефіцит торгового балансу. Різниця між обсягом імпортованих та експортованих товарів зросла на 9,6% і сягнула 162 мільярдів доларів . Про це пише Reuetrs.

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Причини рекордного дефіциту: імпортний ажіотаж

За інформацією Financial Times, майже все зростання дефіциту було спровоковано різким збільшенням імпорту після оголошення про запровадження нових мит. Компанії активно закуповували іноземні товари, намагаючись сформувати запаси до моменту набрання чинності тарифів.

«Погрози президента Трампа запровадити тарифи спровокували ажіотаж, спрямований на купівлю товарів зараз, а не на те, щоб зіткнутися з вищими цінами в майбутньому, що призвело до разючого сплеску імпорту», — зазначив старший економіст США у Pantheon Macroeconomics Олівер Аллен.

Структура торговельних потоків: зростання імпорту споживчих товарів

Імпорт товарів у березні підскочив на 16,3 мільярда доларів, досягнувши рекордного рівня в 342,7 мільярда доларів. Основною причиною цього стало стрімке зростання імпорту споживчих товарів на 27,5%. Також спостерігалося значне збільшення імпорту автотранспортних засобів та капітальних товарів. Експорт товарів у березні зріс на 2,2 мільярда доларів і склав 180,8 мільярда доларів.

Прогнози аналітиків: вплив на економічне зростання

На думку аналітиків, через надмірні обсяги товарів, завезених компаніями завчасно, річне квартальне зростання економіки сша становитиме лише 0,3%, порівняно з 2,4% у четвертому кварталі минулого року. Проте, за їхніми прогнозами, у другому кварталі очікується зниження обсягів імпорту та прискорення зростання ВВП.