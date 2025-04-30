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30 квітня 2025, 13:48

Митників перевірятимуть на доброчесність раз на три роки

Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка визначає механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка визначає механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

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Зазначається, що це рішення стало черговим важливим кроком на шляху до формування прозорої митниці, спрямованим на зниження корупційних ризиків.

Згідно з постановою всі посадові особи митних органів один раз на три роки, а також, негайно, у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, підлягають перевірці на доброчесність.

Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.

У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів у межах компетенції.

Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.

Порядком передбачено щорічне подання такої декларації до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції митних органів до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Порядок також містить форму декларації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 квітня 2025, 14:30
#
Самим не смішно?:)
+
0
bonv
bonv
30 квітня 2025, 15:11
#
Бла-бла-бла
+
0
bonv
bonv
30 квітня 2025, 15:11
#
Вся влада «доброчесна».
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