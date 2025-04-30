Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка визначає механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Митників перевірятимуть на доброчесність раз на три роки
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Зазначається, що це рішення стало черговим важливим кроком на шляху до формування прозорої митниці, спрямованим на зниження корупційних ризиків.
Згідно з постановою всі посадові особи митних органів один раз на три роки, а також, негайно, у разі отримання інформації про можливі фактори корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, у т.ч., від правоохоронних органів, підлягають перевірці на доброчесність.
Перевірка проводиться уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції митних органів.
У разі виявлення ознак недоброчесності відповідні матеріали направляються до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції для вжиття необхідних заходів у межах компетенції.
Інформація, що міститься у зазначених матеріалах, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно посадової особи митного органу.
Порядком передбачено щорічне подання такої декларації до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції митних органів до 1 квітня поточного року або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду. Порядок також містить форму декларації.
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