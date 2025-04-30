Китайські інвестори вкладають мільярди у золото через торгову війну

Китайські інвестори демонструють безпрецедентний інтерес до золотих фондів, вкладаючи рекордні суми на тлі ескалації торгової війни, розв'язаної Дональдом Трампом, та побоювань щодо рецесії й інфляції в Сполучених Штатах Америки. Лише за квітень китайські інвестори придбали золота на суму 7,4 мільярда доларів , що вдвічі перевищує попередній місячний рекорд. Про це пише Financial Times.

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Рекордні інвестиції: зростання попиту на золото

Згідно з даними Всесвітньої ради з золота (WGC), у квітні приплив коштів у китайські біржові золоті фонди (ETF) склав 70 тонн, або 7,4 мільярда доларів, що становить половину світового попиту на такі фонди за останні чотири тижні. Частка китаю в глобальних золотих ETF зросла з 3% на початку року до 6%. Ціна золота минулого тижня сягнула 3500 доларів за тройську унцію, але згодом знизилася до 3300 доларів, показавши зростання на 26% з кінця 2024 року. В китаї місцева премія за золото тимчасово досягла 100 доларів за унцію вище міжнародної ціни, що свідчить про надзвичайно високий попит.

Ризики та попередження: заклики до обережності

Шанхайська біржа золота попередила інвесторів про ризики, пов'язані з різким зростанням цін, закликаючи до раціональних інвестиційних рішень. В китаї обмежені інвестиційні можливості через жорсткий контроль капіталу, кризу на ринку нерухомості та падіння фондового ринку, що робить золото привабливою альтернативою. За словами менеджера шанхайського брокера, роздрібні інвестори скуповують золото, як раніше акції, вважаючи його надійним способом заробітку.

Глобальний попит: зростання інвестиційного попиту

Згідно з повідомленням WGC, глобальний попит на золото в першому кварталі 2025 року зріс на 1% до 1206 тонн порівняно з минулим роком. Попит на ювелірні вироби впав на 21% через високі ціни, але інвестиційний попит, включно зі злитками, монетами та ETF, зріс на 170%. WGC підвищила прогноз інвестиційного попиту на золото на 2025 рік на 160 тонн через несподівані політичні рішення Білого дому, зокрема жорсткі мита та укази, які посилили невизначеність на ринках.