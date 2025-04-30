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30 квітня 2025, 10:45

Обсяги іпотечного кредитування за програмою «єОселя» зменшилися на 40% у 2025 році

З початку 2025 року обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» склав 3,2 мільярда гривень, що на 40% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на ПрАТ «Укрфінжитло».

З початку 2025 року обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» склав 3,2 мільярда гривень, що на 40% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

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Статистика 2025 року

Станом на кінець квітня 2025 року пільгові кредити отримали 1,7 тисячі сімей. Для порівняння, за перші чотири місяці 2024 року було видано іпотек на 5,3 мільярда гривень для 3,1 тисячі сімей, що свідчить про значне зниження активності.

Загальні результати програми

За весь час дії програми «єОселя», з моменту її запуску у 2022 році, житло придбали 16 581 родина, а загальна сума виданих кредитів досягла 27,27 мільярда гривень станом на 29 квітня 2025 року.

Контекст і причини

Падіння обсягів кредитування може бути пов’язане з економічною нестабільністю, зростанням процентних ставок та зменшенням попиту через війну. Водночас програма залишається важливою підтримкою для сімей, які прагнуть розв'язувати житлове питання.

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Джерело: Мінфін
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