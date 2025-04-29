«Торговельні марки не схожі»: Miniso програла у Верховному Суді України конкуренту Usupso

Китайська компанія Miniso зазнала остаточної поразки у судовій боротьбі проти власників бренду Usupso в Україні. Верховний Суд відмовив Miniso у задоволенні касаційної скарги у справі, що фактично означає програш. Про це йдеться в опублікованій постанові суду, пише Forbes.

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Чотири роки боротьби

Рішення Верховного Суду, яким підтверджено висновки попередніх інстанцій про відсутність схожості між торговельними марками Miniso та Usupso, стало крапкою у чотирирічній судовій суперечці. Співвласниця компанії «Атамі», яка є франчайзі Usupso в Україні, Маріанна Самсонова нагадала, що Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд раніше вже відхилили позов Miniso, визнавши бренди несхожими. «Верховний Суд підтвердив ці висновки: експертиза не була потрібна, адже візуальна й фонетична схожість відсутня», — зазначила вона.

Передісторія

Судові тяжби між компаніями розпочалися у 2021 році. Позивачем виступала компанія Miniso Hong Kong Limited. Вона вимагала скасувати реєстрацію торговельної марки Usupso, заборонити її використання на території України та внести відповідні зміни до державного реєстру. Компанія аргументувала свою позицію тим, що бренд Usupso є надто схожим на Miniso і може вводити споживачів в оману.

За чотири роки судової боротьби ритейлер Miniso значно зменшив свою присутність в Україні — з 30 до лише 3 магазинів, які розташовані у Києві, про що свідчать дані офіційних сторінок Miniso Ukraine у соціальних мережах.