Компанія Coca-Cola у вівторок оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2025 року, перевершивши прогнози аналітиків щодо прибутку на акцію на 0,01 долара, але дещо не досягнувши очікуваного рівня доходів. Після оголошення звіту акції гіганта безалкогольних напоїв зросли на 1,1%. Про це повідомляє investing.com.
Coca-Cola прозвітувала про рекордний прибуток у першому кварталі, але доходи нижчі за очікування
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Фінансові показники
Coca-Cola повідомила про скоригований прибуток на акцію у розмірі 0,73 долара, що виявилося вищим за середній прогноз аналітиків у 0,72 долара. Дохід компанії склав 11,1 мільярда доларів, що є трохи нижчим за очікувані аналітиками 11,2 мільярда доларів.
Компанія зафіксувала органічне зростання доходів на 6% у річному обчисленні, що стало можливим завдяки збільшенню цін/асортименту на 5% та зростанню продажів концентратів на 1%. Обсяг продажів у перерахунку на умовні ящики збільшився на 2%, чому сприяли високі показники в Індії, китаї та Бразилії.
Коментарі керівництва
«Наші результати в цьому кварталі вкотре демонструють ефективність нашої всепогодної стратегії», — заявив Джеймс Квінсі, голова ради директорів та генеральний директор Компанії Coca-Cola. «Незважаючи на певний тиск на ключових розвинених ринках, потужність нашої глобальної присутності дозволила нам успішно подолати складне зовнішнє середовище».
Операційна маржа
Операційна маржа компанії зросла до 32,9% з 18,9% у відповідному кварталі минулого року. Порівнянна операційна маржа покращилася до 33,8% з 32,4%, завдяки органічному зростанню доходів, управлінню витратами та термінам маркетингових інвестицій.
Прогноз на 2025 рік
На весь 2025 рік Coca-Cola підтвердила свій прогноз органічного зростання доходів на рівні 5−6%. Компанія оновила прогноз зростання порівнянного прибутку на акцію до 2−3%, що включає очікуваний негативний вплив валютних курсів у розмірі 5−6%.
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