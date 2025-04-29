Coca-Cola прозвітувала про рекордний прибуток у першому кварталі, але доходи нижчі за очікування

Компанія Coca-Cola у вівторок оприлюднила фінансові результати за перший квартал 2025 року, перевершивши прогнози аналітиків щодо прибутку на акцію на 0,01 долара , але дещо не досягнувши очікуваного рівня доходів. Після оголошення звіту акції гіганта безалкогольних напоїв зросли на 1,1%. Про це повідомляє investing.com.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові показники

Coca-Cola повідомила про скоригований прибуток на акцію у розмірі 0,73 долара, що виявилося вищим за середній прогноз аналітиків у 0,72 долара. Дохід компанії склав 11,1 мільярда доларів, що є трохи нижчим за очікувані аналітиками 11,2 мільярда доларів.

Компанія зафіксувала органічне зростання доходів на 6% у річному обчисленні, що стало можливим завдяки збільшенню цін/асортименту на 5% та зростанню продажів концентратів на 1%. Обсяг продажів у перерахунку на умовні ящики збільшився на 2%, чому сприяли високі показники в Індії, китаї та Бразилії.

Коментарі керівництва

«Наші результати в цьому кварталі вкотре демонструють ефективність нашої всепогодної стратегії», — заявив Джеймс Квінсі, голова ради директорів та генеральний директор Компанії Coca-Cola. «Незважаючи на певний тиск на ключових розвинених ринках, потужність нашої глобальної присутності дозволила нам успішно подолати складне зовнішнє середовище».

Операційна маржа

Операційна маржа компанії зросла до 32,9% з 18,9% у відповідному кварталі минулого року. Порівнянна операційна маржа покращилася до 33,8% з 32,4%, завдяки органічному зростанню доходів, управлінню витратами та термінам маркетингових інвестицій.

Прогноз на 2025 рік

На весь 2025 рік Coca-Cola підтвердила свій прогноз органічного зростання доходів на рівні 5−6%. Компанія оновила прогноз зростання порівнянного прибутку на акцію до 2−3%, що включає очікуваний негативний вплив валютних курсів у розмірі 5−6%.