Кабмін виділив ще понад 5 мільярдів на ремонт доріг

Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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Що відомо

За його словами, кошти спрямують на ремонт доріг, які критично важливі для евакуації та перевезення військових; руху гуманітарних вантажів, а також потреб ЗСУ на місцях.

Так, понад 2,6 млрд спрямують на дороги державного значення, понад 2,5 млрд — на дороги місцевого значення.

Область, протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Водночас пріоритетний напрямок — прифронтові маршрути.