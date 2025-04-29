Кабмін виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення зруйнованих доріг. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
29 квітня 2025, 16:20
Кабмін виділив ще понад 5 мільярдів на ремонт доріг
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Що відомо
За його словами, кошти спрямують на ремонт доріг, які критично важливі для евакуації та перевезення військових; руху гуманітарних вантажів, а також потреб ЗСУ на місцях.
Так, понад 2,6 млрд спрямують на дороги державного значення, понад 2,5 млрд — на дороги місцевого значення.
Область, протяжність та обсяги робіт буде узгоджено з Міноборони, Мінфіном та Мінрегіоном. Водночас пріоритетний напрямок — прифронтові маршрути.
Джерело: Мінфін
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