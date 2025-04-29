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29 квітня 2025, 15:53

Європейський суд зобов’язав Мальту згорнути програму «золотих паспортів»

Європейський суд постановив, що Мальта повинна припинити свою програму «золотих паспортів», яка дозволяє заможним іноземцям купувати громадянство, оскільки це порушує законодавство ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Європейський суд постановив, що Мальта повинна припинити свою програму «золотих паспортів», яка дозволяє заможним іноземцям купувати громадянство, оскільки це порушує законодавство ЄС.
Фото: pixabay.com

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У 2022 році Європейська комісія подала до суду на Мальту через схему, яка надає іноземцям паспорт і, таким чином, право жити та працювати в будь-якій країні ЄС в обмін на інвестиції у розмірі близько 1 мільйона євро.

Суд заявив, що хоча держави-члени ЄС можуть визначати, як вони надають або позбавляють громадянства, схема Мальти підриває принцип взаємної довіри між державами-членами.

«Держава-член не може надавати своє громадянство — а отже й громадянство Європейського Союзу — в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції, оскільки це фактично зводить набуття громадянства до звичайної комерційної операції», — зазначив суд.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну програма була призупинена для громадян росії та білорусі, але для інших національностей вона продовжувала діяти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
29 квітня 2025, 15:57
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> Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну програма була призупинена для громадян росії та білорусі, але для інших національностей вона продовжувала діяти.

Та просто додатковий етап був для них з 2022, паспорт з куркою → паспорт Домініки → паспорт Мальти
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