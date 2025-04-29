Porsche знизив операційний прибуток у 1,7 раза

Німецький виробник автомобілів класу «люкс» Porsche AG у першому кварталі скоротив операційний прибуток у 1,68 раза та погіршив прогноз на 2025 рік. Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

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Зниження прибутку

Її операційний прибуток у січні-березні впав до 762 млн євро з 1,282 млрд роком раніше, рентабельність — до 8,6% з 14,2%.

Виторг у минулому кварталі зменшився на 1,7% і склав 8,858 млрд євро проти 9,011 млрд євро за аналогічний період минулого року.

Постачання автомобілів у першому кварталі скоротилися на 7,9% і склали 71,470 тис.

Компанія знизила прогноз на 2025 рік у зв'язку з погіршенням економічних та геополітичних умов. Наразі очікується, що її рентабельність складе 6,5−8,5%, а не 10−12%, як прогнозувалося раніше. Річний виторг тепер оцінюється в 37−38 млрд євро проти попереднього прогнозу 39−40 млрд євро.

Котирування «префів» Porsche падають на 5,2% у вівторок. З початку поточного року вони знизилися на 23,8%, тоді як фондовий індекс DAX додав 12,4%.