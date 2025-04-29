Офіційний курс: Нацбанк залишив на попередньому рівні курс гривні

Національний банк України встановив на 29 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7441 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 29 квітня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 47,39 грн (на 28 квітня курс було встановлено на рівні 47,38 грн). Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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