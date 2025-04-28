Офіційний курс: Нацбанк знизив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 28 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7513 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 28 квітня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 47,38 грн (на 25 квітня курс було встановлено на рівні 47,41 грн). Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

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