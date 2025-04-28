В Україні зросла середня зарплата

У березні 2025 року середня заробітна плата в Україні, з якої сплачуються страхові внески та яка використовується для обчислення пенсій, досягла 19 430 гривень. Про це пише пресслужба Пенсійного фонду України.

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Оновлений показник

«25 квітня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року. Він становить 19 430 гривень 52 копійки», — повідомили у фонді. Для порівняння, у лютому цей показник склав 18 589 гривень, а в січні — 18 660 гривень.

Порівняння з 2024 роком

У 2024 році середня зарплата для розрахунку пенсій становила 17 486,60 гривень. Таким чином, за рік показник зріс на 11,1%, що відображає зростання доходів, із яких сплачуються страхові внески.