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28 квітня 2025, 18:15

В Україні запустять нову програму для підтримки переселенців

В Україні розробляють нову програму «єЖиття», спрямовану на вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та реінтеграцію тимчасово окупованих територій. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, пише «Укрінформ».

В Україні розробляють нову програму «єЖиття», спрямовану на вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та реінтеграцію тимчасово окупованих територій.
Фото: depositphotos

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Деталі

Зазначається, що нова програма «єЖиття» сфокусується на питанні забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, програма включатиме доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності ВПО за новим місцем проживання.

За словами Рябікіна, особлива увага в програмі приділятиметься збереженню локальної ідентичності переселенців з тимчасово окупованих територій.

Як розповів урядовець, офіційно презентують програму «єЖиття» після її схвалення президентом України та всіма залученими стейкхолдерами.

Рябикін також зазначив, що майже 19% території України з 2014 року є тимчасово окупованою, що спричинило переміщення понад 2,8 мільйона людей на підконтрольні території.

Але наразі існує розбіжність у даних щодо кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні. За реєстрами Міністерства соціальної політики їх налічується 4,6 мільйона, тоді як за даними Міжнародної організації міграції — 3,5 мільйона.

«Пріоритетом наразі є встановлення точної кількості переміщених осіб з окупованих територій та визначення їхніх потреб у житлі, соціальній інтеграції та інших сферах, тому Мінрозвитку спільно з Мінсоцполітики та Мінцифри працює над оновленням реєстрів ВПО для формування ефективної державної політики на основі достовірних даних», — наголосив Рябикін.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+20
bonv
bonv
28 квітня 2025, 19:59
#
Програм, як завжди, багато, а толку мало.
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