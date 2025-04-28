Члени Комітету НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних на засіданні 16 квітня підтримали всі 11 членів комітету з монетарної політики Нацбанку (КМП НБУ), йдеться у підсумках дискусії.

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Члени КМП зазначили, що збереження виваженої монетарної політики підживить поточні позитивні тенденції, сприятиме подальшому поліпшенню очікувань економічних агентів та зниженню фундаментального цінового тиску, що нівелює загрозу закріплення інфляції на двознаковому рівні.

Коли очікувати зниження

Члени КМП очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні

Учасники дискусії зазначали, що НБУ зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки в другому півріччі.

Водночас одразу кілька членів КМП наголосили, що НБУ варто й надалі дотримуватися зваженого підходу та не поспішати з пом’якшенням процентної політики одразу після формального проходження піку цінового сплеску. На їхню думку, доцільно спершу переконатися у стійкому зниженні інфляції та відсутності загрози її тривалішого закріплення на двознаковому рівні.

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Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по’вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом’якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року.

Крім того, вони не виключили імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики в разі довшого закріплення інфляції на високому рівні та посилення ризиків розбалансування очікувань.