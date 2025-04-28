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28 квітня 2025, 15:37

Члени Комітету НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5%

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних на засіданні 16 квітня підтримали всі 11 членів комітету з монетарної політики Нацбанку (КМП НБУ), йдеться у підсумках дискусії.

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних на засіданні 16 квітня підтримали всі 11 членів комітету з монетарної політики Нацбанку (КМП НБУ), йдеться у підсумках дискусії.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЧлени КМП зазначили, що збереження виваженої монетарної політики підживить поточні позитивні тенденції, сприятиме подальшому поліпшенню очікувань економічних агентів та зниженню фундаментального цінового тиску, що нівелює загрозу закріплення інфляції на двознаковому рівні.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Члени КМП зазначили, що збереження виваженої монетарної політики підживить поточні позитивні тенденції, сприятиме подальшому поліпшенню очікувань економічних агентів та зниженню фундаментального цінового тиску, що нівелює загрозу закріплення інфляції на двознаковому рівні.

Коли очікувати зниження

Члени КМП очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні

Учасники дискусії зазначали, що НБУ зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки в другому півріччі.

Водночас одразу кілька членів КМП наголосили, що НБУ варто й надалі дотримуватися зваженого підходу та не поспішати з пом’якшенням процентної політики одразу після формального проходження піку цінового сплеску. На їхню думку, доцільно спершу переконатися у стійкому зниженні інфляції та відсутності загрози її тривалішого закріплення на двознаковому рівні.

Читайте також: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по’вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом’якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року.

Крім того, вони не виключили імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики в разі довшого закріплення інфляції на високому рівні та посилення ризиків розбалансування очікувань.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
28 квітня 2025, 15:41
#
Дурачки, занепокоеные ростом инфляции, но ставку поднимать не хотят чтоб не дай бог гриына не укрепилась
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