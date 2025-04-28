Великий бізнес України підняв зарплати на 23% у 2024 році

У 2024 році компанії великого бізнесу в Україні в середньому збільшили заробітну плату своїх працівників на 23%, повідомив директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов під час Форуму «НадЛюди».

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Масштаб дослідження

Дослідження охопило звітність майже 2000 компаній із річним виторгом понад 1 мільярд гривень, які разом працевлаштовують 1,6 мільйона осіб. «В рамках цього дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році», — зазначив Блінов. Зростання зарплат у великому бізнесі збігається з даними Державної служби статистики, яка зафіксувала аналогічний приріст на 23% по всій країні.

Різниця в абсолютних показниках

Середня зарплата у великому бізнесі склала 29 153 гривні (після вирахування податків і військового збору), що на 36% вище загальнонаціонального показника від Держстату — 21 473 гривні. Водночас 150 компаній, які брали участь у Рейтингу роботодавців 2025 року, підвищили зарплати повільніше — на 19%. Топ-50 компаній рейтингу показали ще нижчий приріст — 16%.

Конкуренція за працівників

«Коментуючи ці результати, директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов припустив, що в умовах боротьби компаній за обмежені трудові ресурси бізнеси із кращими нематеріальними пропозиціями мають можливість меншого підняття рівня оплати праці, аніж їхні конкуренти», — йдеться у повідомленні. Компанії з сильними нематеріальними перевагами, як-от корпоративна культура чи умови праці, можуть дозволити собі менші підвищення зарплат.