Toyota створить власний завод електромобілів у Китаї

Toyota Motor Corp. знаходиться на шляху до того, щоб стати другим автовиробником після Tesla Inc., який створить завод, що належить йому в Китаї. Ця подія сталася після того, як Toyota цього тижня офіційно погодилася побудувати новий завод з виробництва електромобілів (EV) неподалік Шанхаю. Про це пише investing.

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Що відомо

Toyota, найбільший автовиробник у світі, планує виробляти електромобілі з акумуляторним живленням для свого бренду Lexus на новому підприємстві. Очікується, що виробництво розпочнеться у 2027 році з початковим річним обсягом 100 000 одиниць.

Створення нового заводу також забезпечить близько 1000 нових робочих місць. Про плани спочатку повідомило агентство Bloomberg минулого року.

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Точна сума інвестицій Toyota не розкривається. Проте, за повідомленнями японських та місцевих ЗМІ, інвестиції становлять близько 2 млрд доларів. Ці звіти також припускають, що новий завод може зменшити виробничі витрати до 20%.

Представник Toyota підтвердив у четвер, що в Шанхаї відбулася церемонія підписання угоди між Toyota та міською владою. Представник також оголосив, що будівництво нового підприємства розпочнеться у червні.

У зв'язаних новинах, Lexus представив нову версію свого розкішного седана ES на автосалоні в Шанхаї цього тижня. Новий автомобіль спочатку буде продаватися китайським покупцям і доступний як у гібридній, так і повністю електричній версії. Планується, що зрештою цей автомобіль продаватиметься і на інших великих ринках.

Нагадаємо

Інший японський автовиробник Nissan Motor має намір додатково вкласти 10 млрд юанів ($1,4 млрд) до Китаю до кінця 2026 року.