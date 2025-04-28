Світові військові витрати у 2024 році зросли на 9,4% — SIPRI

Світові військові витрати у 2024 році зросли на 9,4% і досягли $2,7 трлн — це найвищий річний приріст після Холодної війни. Лідерами за витратами стали США, Китай, росія, Німеччина та Індія, які разом склали 60% глобальних витрат. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише Forbes.

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Як змінилися оборонні бюджети

Глобальні оборонні бюджети зростали 10-й рік поспіль, досягнувши 2,5% світового ВВП. Понад 100 країн збільшили витрати на оборону, що, за оцінками SIPRI, може обмежувати кошти для економічного та соціального розвитку.

Європа

Оборонні витрати в Європі (включно з росією) зросли на 17% до $693 млрд. Усі країни, крім Мальти, збільшили бюджети. Німеччина підняла витрати на 28% до $88,5 млрд, росія — на 38% до $149 млрд (7,1% ВВП), Україна — на 2,9% до $64,7 млрд (34% ВВП, найвищий показник у світі).

НАТО

Витрати 32 країн НАТО склали $1,5 трлн (55% світових). США витратили $997 млрд (66% витрат НАТО), європейські члени — $454 млрд. 18 країн досягли рівня 2% ВВП. Швеція, як новий член НАТО, збільшила бюджет на 34% до $12 млрд.

Близький Схід

Витрати зросли на 15% до $243 млрд. Ізраїль підвищив витрати на 65% до $46,5 млрд (8,8% ВВП) через війни в Газі та Лівані. Ліван збільшив витрати на 58% до $635 млн, тоді як Іран скоротив на 10% до $7,9 млрд через санкції.

Азія та Африка

Китай збільшив витрати на 7% до $314 млрд, забезпечивши половину витрат Азії та Океанії. Японія наростила бюджет на 21% до $55,3 млрд, Індія — на 1,6% до $86,1 млрд, Тайвань — на 1,8% до $16,5 млрд. В Африці витрати зросли на 3% до $52,1 млрд.

Нагадаємо

Згідно зі звітом SIPRI, у 2023 році глобальні військові витрати сягнули $2,4 трлн, зросли на 6,8% порівняно з 2022 роком — це найшвидше зростання з 2009 року.