У McDonald's назвали дезінформацією повідомлення про можливе повернення компанії до росії й заявили, що перереєстровують бренд у країні-агресорці, щоб не дозволити іншим використовувати їхню торговельну марку у своїх інтересах. Таке повідомлення опублікував McDonald’s Ukraine у соцмережі X.
McDonald's не повертатиметься до росії. В компанії спростували інформацію
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У компанії зазначили, що вони регулярно поновлюють право власності на свої торговельні марки у всьому світі, навіть у країнах, де не ведуть жодної діяльності.
Це робиться для того, щоб убезпечити свій бренд та не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у рф, використовувати їхні торговельні марки у власних інтересах, зазначили в McDonald’s.
«Водночас наша позиція чітка і залишається незмінною. McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення — свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям», — заявляють у повідомленні.
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