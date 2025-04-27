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27 квітня 2025, 15:09

Податок на пенсію: Хто в Україні платитиме 20%

Багато хто вважає, що пенсії не оподатковуються, але це не зовсім так. Державна податкова служба роз'яснила, чи потрібно сплачувати податок з пенсій в Україні та яку суму можуть утримати у 2025 році, повідомляють Економічні новини.

Багато хто вважає, що пенсії не оподатковуються, але це не зовсім так.
Фото: pixabay.com

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За нормами Податкового кодексу, пенсії в Україні не завжди є повністю звільненими від оподаткування. Якщо розмір щомісячної пенсійної виплати перевищує три мінімальні зарплати, податок стягується лише з суми, що перевищує цей встановлений поріг.

У 2025 році мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 000 грн, тож пенсії до 24 000 грн на місяць не підлягають оподаткуванню.

Якщо пенсіонер отримує додаткові доходи, такі як заробітна плата, орендна плата за нерухомість чи дивіденди, вони додаються до суми пенсії. У разі, якщо загальний дохід перевищує 24 000 грн на місяць, надлишок оподатковується за ставкою 15% або 20% залежно від розміру доходу.

Зазначимо, що спершу розраховується загальний оподатковуваний дохід, після чого до нього застосовуються відповідні ставки. Це стосується не лише пенсій, а й:

  • премій;
  • компенсацій;
  • заробітних плат;
  • інших видів доходів, що виплачуються за трудовими або цивільноправовими угодами.

Податкові зобов’язання пенсіонерів, які працюють, не відрізняються від загальних ставок для інших працівників. До обов’язкових податків входить:

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%.
  • Військовий збір (ВЗ) — 5%.

Варто пам’ятати, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) нараховується на більшість видів доходів, зокрема на заробітну плату, стипендії, бонуси, премії та інші виплати за цивільно-правовими договорами.

Приклад розрахунку податків

Якщо пенсіонер отримує заробітну плату у 10 000 грн, податки будуть такими:

  • ПДФО: 10 000 грн x 18% = 1 800 грн;
  • Військовий збір: 10 000 грн x 5% = 500 грн.
  • Загальна сума утриманих податків становитиме 2 300 грн, а «чиста» зарплата після оподаткування — 7 700 грн.

Які податкові пільги мають пенсіонери у 2025 році

Пенсіонери в Україні мають податкові пільги, зокрема вони звільняються від сплати земельного податку. Це право діє незалежно від того, де проживає людина, і поширюється на земельні ділянки в межах таких норм:

  • до 0,10 га — у межах міст;
  • до 0,12 га — для садівництва;
  • до 0,10 га — для дачної забудови;
  • до 0,15 га — в селищах міського типу;
  • до 0,01 га — для гаражного будівництва;
  • до 2 га — для ведення особистого сільського господарства;
  • до 0,25 га — для будівництва житлового будинку в сільській місцевості.

Для отримання підтримки пенсіонеру потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування та додати документи, що підтверджують право на пільгу, зокрема пенсійне посвідчення.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Ираида Крылова
Ираида Крылова
27 квітня 2025, 15:45
#
В один карман добавили пенсию, а с другого украли в три раза больше.замечательно!!!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 квітня 2025, 16:09
#
Не мелочитесь — пишите, что украли в 10 раз больше…

Сайт Минфин любую ложь выдержит…
+
0
zephyr
zephyr
27 квітня 2025, 16:50
#
Забыли про пенсионеров-ФОП написать. Им индексацию пенсий отменили, и военный сбор платят
+
+15
bonv
bonv
27 квітня 2025, 18:07
#
«жирують» пенсіонери в Україні…
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