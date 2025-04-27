Податок на пенсію: Хто в Україні платитиме 20%

Багато хто вважає, що пенсії не оподатковуються, але це не зовсім так. Державна податкова служба роз'яснила , чи потрібно сплачувати податок з пенсій в Україні та яку суму можуть утримати у 2025 році, повідомляють Економічні новини.

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За нормами Податкового кодексу, пенсії в Україні не завжди є повністю звільненими від оподаткування. Якщо розмір щомісячної пенсійної виплати перевищує три мінімальні зарплати, податок стягується лише з суми, що перевищує цей встановлений поріг.

У 2025 році мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 000 грн, тож пенсії до 24 000 грн на місяць не підлягають оподаткуванню.

Якщо пенсіонер отримує додаткові доходи, такі як заробітна плата, орендна плата за нерухомість чи дивіденди, вони додаються до суми пенсії. У разі, якщо загальний дохід перевищує 24 000 грн на місяць, надлишок оподатковується за ставкою 15% або 20% залежно від розміру доходу.

Зазначимо, що спершу розраховується загальний оподатковуваний дохід, після чого до нього застосовуються відповідні ставки. Це стосується не лише пенсій, а й:

премій;

компенсацій;

заробітних плат;

інших видів доходів, що виплачуються за трудовими або цивільноправовими угодами.

Податкові зобов’язання пенсіонерів, які працюють, не відрізняються від загальних ставок для інших працівників. До обов’язкових податків входить:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%.

Військовий збір (ВЗ) — 5%.

Варто пам’ятати, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) нараховується на більшість видів доходів, зокрема на заробітну плату, стипендії, бонуси, премії та інші виплати за цивільно-правовими договорами.

Приклад розрахунку податків

Якщо пенсіонер отримує заробітну плату у 10 000 грн, податки будуть такими:

ПДФО: 10 000 грн x 18% = 1 800 грн;

Військовий збір: 10 000 грн x 5% = 500 грн.

Загальна сума утриманих податків становитиме 2 300 грн, а «чиста» зарплата після оподаткування — 7 700 грн.

Які податкові пільги мають пенсіонери у 2025 році

Пенсіонери в Україні мають податкові пільги, зокрема вони звільняються від сплати земельного податку. Це право діє незалежно від того, де проживає людина, і поширюється на земельні ділянки в межах таких норм:

до 0,10 га — у межах міст;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачної забудови;

до 0,15 га — в селищах міського типу;

до 0,01 га — для гаражного будівництва;

до 2 га — для ведення особистого сільського господарства;

до 0,25 га — для будівництва житлового будинку в сільській місцевості.

Для отримання підтримки пенсіонеру потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування та додати документи, що підтверджують право на пільгу, зокрема пенсійне посвідчення.