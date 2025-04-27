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27 квітня 2025, 14:15

За перші 100 днів президентства Трампа долар демонструє рекордне падіння з часів Ніксона

30 квітня виповнюється 100 днів з інавгурації Дональда Трампа. Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня — коли Трамп повернувся до Білого дому — і 25 квітня 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg.

30 квітня виповнюється 100 днів з інавгурації Дональда Трампа.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перші 100 днів перебування президента США на посаді в останні десятиліття відзначалися зміцненням національної валюти, із середньою прибутковістю близько 0,9% між 1973 роком, коли Річард Ніксон розпочав свій другий термін, і 2021 роком, коли Джо Байден вступив на посаду.

Задуманий як тимчасовий захід, так званий «Ніксонівський шок» 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни.

«Ніксонівський шок» був наслідком низки економічних заходів, включаючи заморожування заробітної плати та цін, надбавки до імпорту та одностороннє скасування прямої міжнародної конвертованості долара США в золото, вжитих президентом Сполучених Штатів Річардом Ніксоном 15 серпня 1971 року у відповідь на зростаючу інфляцію.

Трамп на початку свого другого президентства запровадив нові тарифи та посилив риторику проти Китаю та інших торгових партнерів США. Його тарифна політика призвела до того, що інвестори почали вкладати кошти в активи за межами США, послаблюючи долар і піднімаючи інші валюти разом із золотом.

Євро, швейцарський франк і єна зросли більш ніж на 8% кожна проти долара з часу повернення Трампа до Білого дому.

Президент Рік Зміна індексу долара
Рейган 1981 +10,3%
Клінтон 1997 +6,2%
Буш-молодший 2001 +4,6%
Буш-старший 1989 +2,7%
Обама 2013 +2,1%
Байден 2021 +0,9%
Буш-молодший 2005 +0,7%
Картер 1977 -1,0%
Рейган 1985 -1,2%
Трамп 2017 -1,7%
Обама 2009 -1,9%
Клінтон 1993 -2,2%
Ніксон 1973 -8,1%
Трамп 2025 -9,2%

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 квітня 2025, 14:25
#
Make America Great Again — Вернём Америке былое величие…
+
0
bonv
bonv
27 квітня 2025, 18:14
#
До 30 квітня ще навитворяє…
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