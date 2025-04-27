За перші 100 днів президентства Трампа долар демонструє рекордне падіння з часів Ніксона

30 квітня виповнюється 100 днів з інавгурації Дональда Трампа. Індекс долара США впав приблизно на 9% у період між 20 січня — коли Трамп повернувся до Білого дому — і 25 квітня 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перші 100 днів перебування президента США на посаді в останні десятиліття відзначалися зміцненням національної валюти, із середньою прибутковістю близько 0,9% між 1973 роком, коли Річард Ніксон розпочав свій другий термін, і 2021 роком, коли Джо Байден вступив на посаду.

Задуманий як тимчасовий захід, так званий «Ніксонівський шок» 1971 року спричинив падіння долара, фактично поклавши край Бреттон-Вудській системі фіксованих валютних курсів, встановленій після закінчення Другої світової війни.

«Ніксонівський шок» був наслідком низки економічних заходів, включаючи заморожування заробітної плати та цін, надбавки до імпорту та одностороннє скасування прямої міжнародної конвертованості долара США в золото, вжитих президентом Сполучених Штатів Річардом Ніксоном 15 серпня 1971 року у відповідь на зростаючу інфляцію.

Трамп на початку свого другого президентства запровадив нові тарифи та посилив риторику проти Китаю та інших торгових партнерів США. Його тарифна політика призвела до того, що інвестори почали вкладати кошти в активи за межами США, послаблюючи долар і піднімаючи інші валюти разом із золотом.

Євро, швейцарський франк і єна зросли більш ніж на 8% кожна проти долара з часу повернення Трампа до Білого дому.

Президент Рік Зміна індексу долара Рейган 1981 +10,3% Клінтон 1997 +6,2% Буш-молодший 2001 +4,6% Буш-старший 1989 +2,7% Обама 2013 +2,1% Байден 2021 +0,9% Буш-молодший 2005 +0,7% Картер 1977 -1,0% Рейган 1985 -1,2% Трамп 2017 -1,7% Обама 2009 -1,9% Клінтон 1993 -2,2% Ніксон 1973 -8,1% Трамп 2025 -9,2%