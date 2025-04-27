ФРС відкликала настанови щодо обмеження роботи банків із криптовалютами

Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про відкликання рекомендацій для банків щодо операцій із криптоактивами та цифровими токенами, а також оновила свої вимоги до такої діяльності, щоб краще враховувати нові ризики і сприяти розвитку інновацій у банківській системі.

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Регулятор повідомив, що більше не вимагатиме від фінансових установ попереднього інформування про плани або проведення операцій із криптовалютами.

Надалі дії банків, пов’язані з цифровими активами, перевірятимуть у межах стандартного наглядового процесу ФРС.

Крім того, це рішення стосується і керівних принципів щодо стейблкоїнів, які почали діяти у 2023 році. У початковій версії документа зазначалося про потенційні ризики цих активів для фінансової стабільності країни.

Федеральна резервна система (ФРС), Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC) та Управління контролера грошового обігу (OCC) також скасували дві рекомендації, видані у 2023 році, які попереджали про шахрайські дії, пов'язані з цифровими активами.

У відкликаних спільних заявах зазначалося, що нечітка або оманлива інформація, яку надають криптокомпанії, може завдати збитків як приватним, так і інституційним інвесторам.