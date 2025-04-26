Світовий Банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи української енергосистеми. Відповідну угоду підписали у Вашингтоні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівна директорка Світового банку Анна Б'єрде.
Світовий банк надасть Україні $70 мільйонів на зміцнення енергосистеми
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Шмигаль зазначив, що на ці кошти Укргідроенерго придбає системи зберігання енергії.
«Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість», — пояснив глава уряду.
Він також висловив вдячність Світовому банку та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України, який зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок російських атак.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував для України $51 млрд фінансової допомоги. З них $30,7 млрд — це безповоротні гранти.
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