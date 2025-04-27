НБУ випустив пам’ятну монету до річниці Чорнобильської катастрофи (фото)

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лось європейський» напередодні 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Це п’ята монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. Номінал пам’ятної монети — 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу.

Лось європейський (Alces alces) — найбільший представник родини оленевих в Україні. Цей звір із 2017 року занесений до Червоної книги України.

«Фактично він став символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та уособлює силу природи, яка здатна відроджуватися навіть після найтяжчих випробувань», — йдеться у повідомленні.

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Як виглядає монета

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лося європейського (елемент оздоблення — тамподрук), над яким угорі - лосиця з малям.

На аверсі - в центрі розміщене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого зображення тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Авторка ескізів монети — художниця Наталія Фандікова. Тираж — 40 тис. шт. (у тому числі 20 тис. шт. у сувенірному пакованні).

Характеристики

Номінал — 5 грн

Рік карбування — 2025

Діаметр — 35,0 мм

Метал (позначення) — СuNi15Zn21

Гурт — рифлений

Метал — нейзильбер

Серія — Флора і фауна України

Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лось європейський» можна буде з 29 квітня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (їх перелік є на сайті НБУ) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.