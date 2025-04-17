НБУ уперше випустив пам’ятну монету у формі писанки (фото)

Національний банк уперше за час існування своєї нумізматичної програми випустив пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо про монету

Від сьогодні пам’ятна монета «Великодня радість. Писанка» — в обігу.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г. Оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її номінал 10 гривень.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть» або «Козачі левади». Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба. Воно всіяне 12 писанками, на яких зображені давні символи наших пращурів.

Тираж — до 15 000 штук.

Придбати її можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів (їх перелік є на сайті НБУ).