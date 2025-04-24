Світовий банк мобілізував для України $51 млрд. $30,7 млрд — безповоротні гранти

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував для України $51 млрд фінансової допомоги. З них $30,7 млрд — це безповоротні гранти. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Реалізацію спільних проектів, започаткування нових ініціатив та залучення фінансування у наступному році обговорили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде. Зустріч відбулася у Вашингтоні.

Глава українського Уряду наголосив, що завдяки Цільовому фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створеному Світовим банком, вже мобілізовано майже $2 млрд для реалізації важливих проектів у сферах транспортної інфраструктури (RELINC), енергетики (Re-Power), охорони здоров’я (Heal Ukraine), сільського господарства (ARISE) та відновлення житла (HOPE).

Крім того, за словами Шмигаля, розпочато реалізацію спільних зі Світовим банком проектів, спрямованих на продовження реформ у фінансовій сфері (SURGE), освіті (LEARN), охороні здоров’я (THRIVE) та розвитку приватного сектора (RISE).

Він також повідомив, що 4 квітня стартувала нова ініціатива (DRIVE), орієнтована на мінімізацію негативного впливу від пошкодженої або зруйнованої транспортної інфраструктури.