Прогноз щодо XRP: «кит» з капіталом у 250 млн прогнозує зростання, а XYZVerse — на 65 000%

Інвестор, який контролює величезний статок, передбачає значне зростання вартості XRP протягом наступних двох років. Є прогнози, що до вересня 2025 року XRP може досягти вражаючої ціни. Одночасно очікується, що XYZVerse зазнає надзвичайного зростання, яке може бути драматичним. Ці сміливі прогнози привертають увагу. У цій статті ми детально розглянемо ці цікаві можливості.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний Кращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін та плани лістингу

Під час попереднього продажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску його ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна попереднього продажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 10 мільйонів доларів, і попередній продаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Переможці отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують винагороду у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп, за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розрахований на те, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

XRP: швидка валюта без кордонів, яка потрясає світ криптовалют

XRP — це цифрова валюта, створена для того, щоб гроші рухалися так само швидко, як інформація. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, вона працює без центрального органу управління, що робить транзакції безпечними та незворотними. XRP не потребує банківського рахунку, тому дозволяє будь-кому швидко та недорого надсилати гроші за кордон. Компанія Ripple, яка підтримує розвиток XRP, отримала в подарунок 80 мільярдів XRP для вдосконалення мережі та підтримки її зростання. Значну частину цієї суми вони розмістили на депозиті, щоб випустити її в обіг контрольованим чином. Назва XRP походить від «ripple credits» (кредити Ripple), що відображає її мету — забезпечити безперебійні перекази між різними валютами.

На сучасному ринку XRP виділяється своєю швидкістю та низькими комісіями за транзакції. Це може зробити його більш привабливим, ніж інші криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, які часто мають вищі комісії та повільніші транзакції. У міру того, як світ рухається до швидших і ефективніших платіжних систем, технологія XRP дозволяє йому задовольнити ці потреби. Зі зростанням інтересу до транскордонних платежів та децентралізованих фінансів, XRP може бути готовий до значного зростання. Його стійкість до цензури та підробки додає йому привабливості, роблячи його цікавим варіантом для тих, хто цікавиться ринком криптовалют.

Висновок

XRP очікує значного зростання до вересня 2025 року, а XYZVerse (XYZ) об'єднує шанувальників спорту в мемкойні, що прагне безпрецедентного зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io