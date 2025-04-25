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25 квітня 2025, 14:04

Частка працюючих українців зросла до максимуму за час повномасштабного вторгнення — НБУ

В Україні в першому кварталі 2025 року на тлі високого попиту на робочу силу скоротилася частка безробітних, а рівень зайнятості зріс до рекордного показника від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у квітневому інфляційному звіті НБУ.

В Україні в першому кварталі 2025 року на тлі високого попиту на робочу силу скоротилася частка безробітних, а рівень зайнятості зріс до рекордного показника від початку повномасштабного вторгнення.
Фото: freepik.com

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У першому кварталі 2025 року на ринку праці України зростали як попит, так і пропозиція робочої сили: кількість вакансій і резюме збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Підприємства активніше залучали до роботи категорії населення, які раніше були менш представлені на ринку праці, зокрема студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів.

Це частково допомогло пом'якшити проблему нестачі працівників, яка виникла через наслідки війни — міграцію, мобілізацію та посилення диспропорцій на ринку праці.

Втім, кадровий дефіцит залишався значним. Через тривалу міграцію він і надалі стримував діяльність бізнесу та зростання виробництва. Водночас нестача працівників стимулювала підвищення зарплат, що підтримувало зростання доходів населення і сукупного попиту.

Нацбанк прогнозує, що через дисбаланс між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили, який зберігається на тлі пожвавлення економіки, заробітні плати у приватному секторі продовжать зростати. Це стане одним із ключових факторів посилення інфляції у 2025 році.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
25 квітня 2025, 15:20
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С такими ценами если не работать то можно откинуться, поэтому удивлятся нечему
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