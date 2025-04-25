Ціни на нафту зросли протягом другої сесії в п’ятницю, 25 квітня, через потенційну деескалацію торговельної війни між США й Китаєм. Проте ринок був спрямований до тижневого падіння на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції. Про це повідомляє enkorr.
Ціни на нафту зростають на тлі нестабільного ринку
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Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,43, до $66,98 за барель, на 07:33 за київським часом, продемонструвавши тижневе падіння на 1,4%.
Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $0,42 до $63,21 за барель, але мала знизитися на 2,3% за тиждень.
«Сьогодні ціни на нафту трохи зросли, оскільки ринок реагує на ознаки послаблення напруженості навколо мит Трампа і потенційну зміну політики ФРС, сприяючи ширшому відновленню ринку», — сказав старший аналітик LSEG Ан Фам.
Однак, за його словами, щотижня ціни знижуються, оскільки зберігаються побоювання щодо надлишку пропозиції з боку ОПЕК+, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними на тлі тривалої торгової напруженості. Зміцнення долара США також посилило тиск на ціни на сиру нафту.
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