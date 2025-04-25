Біткоїн виріс на 9% за тиждень: найкращі криптовалюти для покупки в 2025 році

Кращі криптовалюти для покупки в 2025 році демонструють зростання: Біткоїн переступив позначку $90,000, альткоїни, наприклад Solana, підтримують бичачий тренд. Ринок розпочав відновлення після затяжної корекції. Каталізатором стали ослаблення долара , приплив коштів у Bitcoin -ETF та пом'якшення торгових тарифів США. За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку зросла на 5% до $2.59 трлн, а пошукові запити «як купити криптовалюту» увійшли до топ Google Trends. На момент написання статті ціна Біткоіна складає $92,169, максимумом цього тижня поки що залишається позначка $93,000. Відкритий інтерес щодо опціонів теж б'є рекорди. За інформацією Cointelegraph, показник становив $30.7 млрд. Альткоїни не відстають: Solana та Ethereum виросли на 9%, Dogecoin додав 10%, а Pepe — 15%. Розглянемо три перспективні криптовалюти для інвестицій прямо зараз: Solaxy ($ SOLX), BTC Bull Token ($ BTCBULL) та Meme Index ($ MEME). Активи виділяються на ринку завдяки технологічним інноваціям, інституційній підтримці та ажіотажу співтовариства.

Найкращі криптовалюти 2025: Solaxy ($SOLX) — зірка екосистеми Solana

Solaxy ($SOLX) стрімко набирає популярності як перша Layer-2 платформа для Solana, що вирішує проблеми перевантаженості мережі та високих комісій. Інтерес користувачів до мережі Solana та DeFi відновлюється, що посилило популярність $SOLX. Крім того, новий мемкоїн пропонує користувачам крос-чейн сумісність з Ethereum, а значить забезпечує ліквідність для розробників децентралізованих додатків.

Проект продовжує успішний пресейл. Збори перевищили $31 млн. На момент публікації статті вартість мемкоїну складає $0,001704. Кожен новий етап попереднього продажу починається зі зростання вартості активу. Великі збори наголошують на довірі інвесторів, а стейкінг з високим APY до 129% приваблює до проекту довгострокових власників.

Експерти вважають, що можливий запуск ETF на базі Solana у Канаді посилить популярність блокчейну, і прогнозують зростання $SOLX до $0,10 вже у 2025 році.

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Мемкоїни з потенціалом зростання в 2025: BTC Bull Token ($BTCBULL)

BTC Bull Token ($BTCBULL) — мемкоїн, який прив'язаний до бичачого тренду Біткоїна. Учасники проекту отримуватимуть гарантовану винагороду у вигляді BTC при досягненні першої криптовалюти певних цінових рівнів. Ейрдропи заплановані на позначках $150 000 і $200 000. Проект пройшов повні аудити компаній Coinsult і SolidProof, що підтверджує його безпеку.

Токен $BTCBULL доступний інвесторам на попередньому продажі. На момент підготовки матеріалу його вартість становить $0,002475.

Аналітики пророкують Біткоїну зростання в діапазоні $100 000 — $132 000 до кінця року, що робить $BTCBULL перспективним вибором з потенціалом 20 — 50x зростання.

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Перспективні альткоїни 2025: Meme Index ($MEME)

Meme Index ($MEME) — мемкоїн, який приваблює інвесторів можливістю диверсифікувати портфель за допомогою мемкоїнів. Популярність мемних криптовалют зростає разом з ринком, а їх низька вартість робить їх доступними навіть інвесторам-початківцям. Проект Meme Index поєднує топові мемкоїни в індекси, знижуючи загальну волатильність портфеля. Користувачеві доступні чотири інвестиційні кошики на базі мем-монет з різним рівнем ризику та прибутковості. Активне співтовариство користувачів Meme Index у Telegram і X посилює його вірусність.

Проект завершив пресейл та зібрав понад $4 млн ранніх інвестицій. Фінальна вартість токена на передпродажі становила $0,0166883. Наразі криптовалюта готується до лістингу. Аналітики прогнозують, що на тлі ажіотажу навколо мемкоїнів, таких як Shiba Inu, $MEME може зрости на 30−50% після виходу на широкий ринок, особливо з урахуванням інституційного інтересу.

Слідкуйте за MEME INDEX

Чому зараз час купувати

Послаблення долара та зміни риторики Дональда Трампа щодо торгових тарифів знижують тиск на ризикові активи. Приплив у Bitcoin-ETF повертає ліквідність на криптовалютний ринок. Галузь почала відновлення, і інвесторам варто розглянути перспективні проекти Solaxy ($ SOLX), BTC Bull Token ($ BTCBULL) та Meme Index ($ MEME) для диверсифікації портфеля з мінімальними витратами. Для безпечних інвестицій варто використовувати великі біржі, такі як Binance або Coinbase, та надійні криптовалютні гаманці, наприклад Best Wallet.