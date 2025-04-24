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24 квітня 2025, 19:04

Світову економіку чекає нове серйозне випробування — МВФ

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва застерегла про нове серйозне випробування для світової економіки, пов’язане з митною політикою США та масштабними змінами в міжнародній торгівлі. Про це вона заявила в четвер під час виступу га Весняних зборах МВФ і Світового банку, передає Укрінформ.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва застерегла про нове серйозне випробування для світової економіки, пов’язане з митною політикою США та масштабними змінами в міжнародній торгівлі.
Фото: Getty Images

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За її словами, ці чинники лише посилюють глобальну економічну невизначеність.

«Ми суттєво понизили наші прогнози глобального зростання. Великі зміни в торговельній політиці посилили невизначеність, і це супроводжується жорсткішими фінансовими умовами та більшою волатильністю ринку», — зауважила Георгієва.

Вона зазначила, що іншими словами, перед світовою економікою постало нове серйозне випробування.

Георгієва пов’язала загрозу з наслідками агресивної торговельної політики адміністрації США, зокрема планами підвищити мита на іноземний імпорт. Це, за її словами, змушує компанії відкладати інвестиційні рішення, а споживачів — утримуватись від запланованих витрат.

Очільниця МВФ підкреслила, що невизначеність погана для бізнесу. Георгієва закликала держави якнайшвидше врегулювати торговельні суперечки, які гальмують світове економічне зростання.

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Вона також прокоментувала критику з боку міністра фінансів США Скота Бессента, наголосивши, що МВФ готовий врахувати висловлені ним занепокоєння. Водночас вона подякувала Сполученим Штатам за значний внесок у діяльність Фонду та відзначила особисту підтримку з боку Бессента.

Відповідаючи на критику щодо кліматичного напряму роботи МВФ, Георгієва наголосила, що Фонд не залучає кліматичних експертів, однак визнає важливість макроекономічної підтримки для країн, які страждають від наслідків екстремальних погодних явищ. За її словами, це є невід'ємною частиною діяльності МВФ.

Передісторія

У середу, 23 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував МВФ, заявивши, що Фонд більше зосереджений на збереженні статус-кво, ніж на вирішенні складних глобальних викликів.

За його словами, МВФ втрачає фокус своєї основної місії, натомість витрачаючи «непропорційно багато часу й ресурсів» на кліматичні, гендерні та соціальні питання.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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