Промислова інфляція в Україні у річному вимірі прискорилася до 51,9% — Держстат

У березні 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 0,7%, а в річному вимірі — на 51,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними Держстату, у березні індекс цін виробників промислової продукції, що відображає зміну оптових відпускних цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання, зріс на 0,7% порівняно з 1,1% у лютому.

У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 51,9% — проти 37% у лютому 2025 року до лютого 2024-го.

Основною причиною уповільнення зростання цін у березні стало здешевлення продукції добувної промисловості: на 0,4% у порівнянні з лютим, зокрема на нафту і газ — на 1,3%, а на фармацевтичну продукцію — на 5,7%.

Водночас у річному вимірі ціни на енергоносії (електроенергію, газ, пару та кондиційоване повітря) зросли на 206,4%, що істотно вплинуло на загальний річний індекс промислової інфляції.

Нагадаємо

За даними Держстату, інфляція в Україні у березні 2025 року зросла до 1,5%, у річному вимірі ціни прискорились до 14,6%.