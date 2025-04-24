Суверенний фонд Норвегії у першому кварталі зазнав збитків

Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, за підсумками першого кварталу зазнав збитків. Про це йдеться у звітності.

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Втрати Фонду

У січні-березні його втрати від інвестицій становили 0,6%, або 415 млрд крон ($39,7 млрд), у тому числі через зміцнення курсу нацвалюти.

Фонд втратив на інвестицій в акції 1,6%. При цьому він отримав дохід від вкладень у інструменти з фіксованою прибутковістю у розмірі 1,6%, нерухомість — 2,4%, активи у сфері відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) — 1,2%.

Підвищення крони щодо низки основних світових валют зменшило вартість фонду на 879 млрд. крон. При цьому приплив коштів до фонду становив 78 млрд крон.

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«На квартальні результати вплинули значні ринкові коливання. Наші інвестиції в акції мали негативну прибутковість, в основному через технологічний сектор», — заявив генеральний директор Norges Bank Investment Management Микола Танген.

Вартість фонду на 31 березня становила 18,526 трлн крон. На вкладення в акції припадало 70% інвестпортфеля (12,96 трлн крон), в облігації — 27,7% (5,13 трлн крон), у нерухомість — 1,9% (358 млрд.крон), у ВДЕ — 0,4% (80 млрд крон).

Державний пенсійний фонд Норвегії було створено 1990 року. Norges Bank Investment Management, яка відповідає за управління фондом, є підрозділом норвезького центробанку.

В даний час фонду належать близько 1,5% всіх акцій у світі, він володіє частками майже 8,66 тис. компаній із 63 країн. Найбільшу частку в портфелі акцій займають папери Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (холдингова компанія Google) та Amazon.com.

У портфелі держпаперів найбільшу частку займають облігації США (майже 1,8 трлн крон), а також меншою мірою Японії та Німеччини.

Нагадаємо

Державний пенсійний фонд Норвегії було створено 1990 року. Norges Bank Investment Management, яка відповідає за управління фондом, є підрозділом норвезького центробанку.

В даний час фонду належать близько 1,5% всіх акцій у світі, він володіє частками приблизно 8,76 тис. компаній із 66 країн.

Найбільшу частку в портфелі акцій займають папери Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдингова компанія Google) та Amazon.com. У портфелі держпаперів найбільшу частку займають облігації США (понад 1,5 трлн крон), а також меншою мірою Японії, Німеччини та Великобританії.