Прибуток суверенного фонду Норвегії досяг рекордних $222 мільярдів

Норвезький суверенний фонд добробуту (Norges Bank Investment Management) — найбільший у своєму роді у світі — повідомив про прибуток за 2024 рік у розмірі 2,5 трлн крон ($222,4 млрд), чому сприяло зростання технологій. Про це пише CNBC.

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Деталі

Прибутковість його інвестицій протягом року становила 13%, що у 45 базисних пунктів нижче, ніж дохідність базового індексу фонду.

Нагадаємо

Державний пенсійний фонд Норвегії був створений у 1990 році.

Нині фонду належать близько 1,5% всіх акцій у світі, він володіє частками приблизно 8,76 тис. компаній із 66 країн.

Найбільшу частку в портфелі акцій займають папери Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (холдингова компанія Google) та Amazon.com. У портфелі держпаперів найбільшу частку займають облігації США (понад 1,5 трлн крон), а також меншою мірою Японії, Німеччини та Великобританії.