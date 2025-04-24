Спотові біткоїн-ETF фіксують приплив капіталу, Трамп проведе вечерю для власників TRUMP: що нового

Спотові біткоїн-ETF зафіксували приплив капіталу четвертий день поспіль

23 квітня 2025 року у спотові біткоїн-ETF надійшло $916,91 млн. Протягом останніх чотирьох днів в секторі спостерігається позитивна динаміка, за цей період у продукти на базі першої криптовалюти надійшло понад $2,34 млрд. Про це свідчать дані SoSoValue.

Приплив коштів отримали п’ять біткоїн-фондів, а саме:

IBIT — $643,16 млн;

ARKB — $267,10 млн;

FBTC — $124,37 млн;

BTC — $29,84 млн;

HODL — $5,28 млн.

Продукт BITB від компанії Bitwise зафіксував відтік на понад $15 млн, у решті ETF активність не виявили.

У секторі Ethereum-ETF відновилася негативна тенденція. Фонди зафіксували відтік на суму $23,88 млн.

Tether випустила 2 млрд USDT в мережі TRON за два дні

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — авторизувала до випуску 2 млрд монет у мережі TRON.

21 квітня 2025 року у Whale Alert повідомили, що фірма поповнила резерви на 1 млрд USDT. Через день компанія випустила ще 1 млрд стейблкоїнів. Таким чином, за два дні резерви Tether зросли на 2 млрд USDT.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив у X (раніше Twitter), що обсяг стейблкоїнів на базі TRON та Ethereum наразі авторизований, але ще не випущений. За його словами, ці кошти призначені для майбутньої емісії або свопів між блокчейнами.

На момент написання капіталізація USDT перевищує $145 млрд. За даними DeFiLlama, домінування USDT на ринку становить 61,75%.

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SEC звинуватила главу PGI Global у криптоафері на $198 мільйонів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти голови криптовалютної компанії PGI Global Раміля Палафокса. Регулятор стверджує, що обвинувачений організував шахрайську схему, зібравши $198 млн під виглядом інвестицій у торгівлю на основі ШІ.

Ці кошти нібито перерозподілялися між учасниками за принципом Понці, а частина використовувалася на особисті потреби.

«Палафокс заманював інвесторів обіцянками гарантованого прибутку від складної торгівлі криптовалютними активами та іноземною валютою, але замість торгівлі він купував собі та своїй сім'ї автомобілі, годинники та будинки, використовуючи мільйони доларів коштів інвесторів», — йдеться в заяві SEC.

Комісія заявляє, що компанія пропонувала незареєстровані цінні папери під виглядом «членських пакетів», що обіцяли до 200% прибутку. При цьому PGI Global, зареєстрована у Великій Британії, не мала реальної торгової платформи та не вела фактичної діяльності від імені клієнтів.

Згідно зі скаргою, понад $57 млн, що належать клієнтам, були виведені Палафоксом і його оточенням. Гроші йшли на купівлю нерухомості, предметів розкоші та спорткарів. Компанія припинила роботу після втручання британського суду і блокування сайту в США.

Фальсифікація даних, маніпуляції зі звітністю та симуляція активності стали частиною схеми, яка утримувала інвесторів у невіданні, зазначено в заяві відомства. Серед співвідповідачів — родичі Палафокса, на яких було оформлено активи. SEC вимагає конфіскації майна і довічної заборони на участь у подібних проєктах.

Ця справа стала першим розглядом під керівництвом нового голови Комісії з цінних паперів і бірж США Пола Аткінса. 21 квітня 2025 року він офіційно вступив на посаду.

Трамп проведе вечерю для власників TRUMP

Президент США Дональд Трамп проведе вечерю для 220 найбільших власників токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Актив відреагував на новину зростанням.

«Приєднуйтесь до президента Дональда Трампа на вечері в приватному клубі у Вашингтоні», — йдеться на офіційному сайті проєкту.

Згідно з анонсом, захід відбудеться 22 травня 2025 року в гольф-клубі Trump National Golf Club.

Крім того, для 25 найбільших власників TRUMP передбачено ексклюзивну зустріч безпосередньо з президентом і VIP-тур Білим домом наступного дня.

У коментарі The Wall Street Journal один із чиновників підтвердив, що захід є в календарі Трампа і він планує бути присутнім на ньому.

Токен відреагував зростанням. У моменті його ціна підскочила до $14,7, після чого відкотилася назад. На момент написання новини вона становить 11,9. За добу актив зріс на 28%.