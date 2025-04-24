Виручка світових виробників напівпровідників у 2024 році збільшилася на 21% і майже досягла $656 млрд, за остаточними розрахунками Gartner.
Виручка світових чіпмейкерів зросла на 21% у 2024 році
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Хто лідирує
Американський Nvidia Corp. посіла перше місце у світі серед чіпмейкерів у 2024 році, вперше обігнавши південнокорейську Samsung Electronics та американську Intel Corp.
«Зміна позиції в топ-10 обумовлена великим попитом на створення ШІ-інфраструктури і зростанням продажів чіпів пам'яті на 73,4%, — вважає віце-президент з аналітики Gartner Гаурав Гупта. — Nvidia перемістилася на перше місце через помітне збільшення попиту на її дискретні графічні процесори (GPU), які служили основним вибором для роботи з ІІ в центрах обробки даних.
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