НБУ напрацьовує рекомендації для банків, щодо переходу на стандарти сталого розвитку

НБУ напрацьовує «Білу книгу» та рекомендації з імплементації фінансовими установами ESG (Environmental Social Governance) політик. Про це під час конференції FinYear розповіла перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова.

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«Біла книга»

«Ми затвердили концепцію оновленої політики з розвитку сталого фінансування. Поки що працюємо над „Білою книгою“, — зазначила Рожкова. — ESG стандарти — це не лише про викиди вуглецю і про зелений перехід. Це й стандарти соціальної відповідальності. Відповідальності перед персоналом, країною, державою, клієнтами, зокрема відповідальне ставлення до сплати податків та припинення схем, спрямованих на ухилення або незаконну оптимізацію тощо».

НБУ починає працювати за цим напрямком з банками, після чого планує сприяти впровадженню ESG стандартів небанківським фінансовим сектором, зокрема страховими компаніями, зазначила заступниця Голови НБУ.