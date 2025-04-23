Темпи падіння цін на АЗС сповільнилися через зростання курсу євро

Упродовж минулого тижня, з 14 по 22 квітня, ціни на бензин і дизельне пальне в українських мережах АЗС продовжували знижуватися. Очікувати зниження цін на пальне можна було б і надалі, адже зниження цін на нафту створювало такі можливості. Однак розворот нафтових котирувань і зростання курсу євро зменшує таку ймовірність. Про це повідомляє enkorr.

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На кінець минулого тижня ціни на бензин і дизель у Європі знизилися в середньому на $30 за тонну (більш як 1 грн/л).

Водночас курс гривні з 14 по 22 квітня втратив відносно долара 0,25 грн/$, євро — близько 1 грн/€. Тільки через акциз, який встановлено в євро, собівартість бензину зросла на 0,50 грн/л, дизелю — на 0,40 грн/л, LPG — на 0,32 грн/л.

Чемпіонами тижня стали полтавські мережі BVS і «Автотранс»: бензин і дизель здешевшали на 2 грн/л і 1 грн/л відповідно (до 53,99 грн/л кожен), газ — на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).

У вівторок, 22 квітня, знизилася вартість бензину і дизелю на 2 і 3 грн/л (51,99 і 50,99 грн/л), газу — на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) у VostokGaz.

На 1 грн/л знизилася вся лінійка пального у мережах SOCAR і Neftek. Тільки бензин та дизель — у Mango, «Кворум-Нафті». Тільки бензин — у «Авантажі 7» (до мінімальних 48,95 грн/л). Це дозволило більше ніж на 1 грн/л відірватись від найближчих конкурентів — мереж «Маркет» і «Фактор», які пропонували за 50 грн/л.

У решти операторів пальне втратило в середньому 10−90 коп./л.

Відрив між преміальними й дискаунтерами на бензині зріс на майже 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизелі й газу, навпаки, скоротився на 37 коп./л і 7 коп./л, до 8 грн/л і трохи більш як 3,20 грн/л відповідно.

Загалом за тиждень спред між гуртом і роздробом зменшився, але залишається досить великим: на бензині — 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизелі — 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газу — 5,70 грн/л (без змін).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 22 квітня 2025 р., грн/л: