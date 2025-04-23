Банки повідомили про незначний відплив коштів корпорацій у І кварталі та водночас про зростання вкладень населення. У ІІ кварталі очікується приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
Банки очікують на приплив коштів клієнтів та підвищуватимуть ставки за депозитами — опитування НБУ
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Що очікують банки
У ІІ кварталі фінустанови очікують на зростання обсягу коштів клієнтів переважно за рахунок коштів фізичних осіб.
За даними опитування, банки з часткою 42% активів системи очікували залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема розраховували на надходження фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.
Переважна більшість банків повідомила про зростання вартості коштів клієнтів у І кварталі, найбільше — бізнесу. Натомість вартість оптових коштів не змінилася. Майже всі банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій і домогосподарств у ІІ кварталі.
Частка фондування в іноземній валюті не змінилася, водночас значна частина банків (з часткою 41% активів системи) очікують на її зниження.
Поточне опитування зафіксувало скорочення строковості фондування, однак близько половини респондентів за активами очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.
Переважна більшість банків відзначила зростання загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців, і більшість очікує збереження цієї тенденції в наступний рік.
Респонденти вкотре назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому. Водночас низка банків (із загальною часткою близько 12% активів системи) повідомили про наміри акціонерів збільшити обсяги капіталу в наступні 12 місяців.
Банки повідомили про зростання вартості капіталу впродовж останнього року, більшість із них очікують на зростання вартості капіталу в майбутньому.
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