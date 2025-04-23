Попри зростання доходів, алкогольна галузь сплатила менше податків до бюджету

У березні 2025 року ефективність сплати ПДВ виробниками лікеро-горілчаних виробів знизилася до 4,5%, порівняно з 6,3% у березні попереднього року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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За його словами, роздрібна торгівля лікеро-горілчаної галузі в березні показала приріст виторгу за даними РРО/ПРРО до 12,99 млрд грн. Разом з цим середня сума виторгу на одну ліцензію зменшилась на 2% порівняно із березнем 2024 року та становила 124 тис. грн.

«Зменшення пов’язано зі стрімким ростом кількості виданих ліцензій у 2025 році — кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з початку року збільшилась на 20 125 одиниць порівняно із груднем 2024 року та становить — 104 677 одиниць», — зазначив Гетманцев.

Як результат, в березні 2025 року сплачено акцизного податку з вироблених в Україні виробів 685,5 млн грн. Це на 3,2 млн грн або 0,5 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

«Раджу ДПС терміново звернути увагу на відпрацювання галузі», — наголосив Гетманцев.