З 1 травня ціни на квитки Invest Talk Summit зростуть: встигніть придбати вигідно!

Invest Talk Summit — головна інвестиційна конференція цієї весни — вже близько. Тому, бажаючим відвідати конференцію варто поквапитися з купівлею квитків — з 1 травня вартість зросте як для офлайн, так і для онлайн-участі.

Для всіх, хто бажає відвідати саміт, діятимуть спеціальні знижки у разі придбання одночасно більше, ніж одного квитка. Якщо придбати два — знижка -10%, якщо три — знижка -15%, якщо чотири і більше — знижка — 20%. Тож це гарна нагода прийти на інвестиційну конференцію не поодинці, а з колегами, партнерами чи друзями.

Учасники бойових дій можуть відвідати конференцію безкоштовно (за умови попередньої реєстрації).

Чому варто йти на Invest Talk Summit 2025?

Це найактуальніша конференція для інвесторів, фінансистів, підприємців та всіх, хто

хоче розуміти, як зберегти і примножити капітал у турбулентні часи. Цьогоріч ми

говоритимемо про:

Куди переміщується глобальний капітал?

Прогнози для української економіки: курс, інфляція, ВВП

Захисні активи: золото, земля, нерухомість, валюти — що обрати?

Інвестстратегії для ведмежого ринку

Хеджування ризиків: ф'ючерси та опціони для приватних інвесторів

Топ-5 ETF-фондів для будь-якої кризи

Потенціал українського ринку: ОВДП та альтернатив

Криптоактиви: раціональний підхід до волатильних інструментів

Генеральний партнер заходу — інвестиційна група ICU

ICU — незалежна інвестиційна група, що вже 15 років є найбільшим брокером в

Україні з торгівлі державними облігаціями. Компанія також є лідером ринку управління активами та пенсійними накопиченнями, активно інвестує у венчурні та фінтех-проєкти. ICU надає повний спектр фінансових послуг — від брокерських і

депозитарних до управління активами та приватним капіталом.