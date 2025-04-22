Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 22 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9 млрд грн, що на 4,77 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,23 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,93 млрд грн під 16,35% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,34%);

1,07 млрд грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,09%);

5,02 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.