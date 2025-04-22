Дубайська, паска-снікерс та паска-суші. Скільки коштували паски у 2025 році — дослідження

Найчастіше українці обирали класичний варіант паски. В середньому паска в київських закладах коштувала 169 грн. Пік продажів прийшовся на п’ятницю 18-те квітня. Про це пише ресторанне медіа «Реве та стогне ресторатор» з посиланням на дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.

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Українська компанія з автоматизації кафе, ресторанів та магазинів Poster провела дослідження продажів пасок у закладах. У вибірку потрапили 3600 українських закладів, клієнтів Poster, що мають паски в меню.

Всього заклади продали 456 тис. пасок на суму 65 млн. грн.

Найчастіше гості українських закладів обирали класичний варіант паски, на другому місці — сирна випічка. Але ресторатори експериментують зі смаками, тож в меню закладів можна натрапити й на дубайську, паску-снікерс, і, навіть, на суші-паску.

Гості починають цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів прийшовся на пʼятницю, 18-те квітня.

Найдорожча ціна на паску — у прифронтовій Донеччині. Там заклади продають паску в середньому за 185 грн. Середня ціна паски в закладах Києва — 169 грн.

Дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку закладів, тож не є достатньо достовірними. Дані відсутні також по таких українських регіонах як, А Р Крим та Луганська область.