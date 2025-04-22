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22 квітня 2025, 17:46

Зарплата членів уряду у 2024 році зросла на 24% — YouControl

Торік сума грошових активів міністрів склала близько 219,4 млн грн та перевищила показник 2023-го на 13%. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати урядовців, середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24%. Про це йдеться в новому дослідженні YouControl.

Торік сума грошових активів міністрів склала близько 219,4 млн грн та перевищила показник 2023-го на 13%.

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У кого з міністрів найбільший дохід

Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов. Також Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

До п’ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).

Лідерами за зростанням суми заробітної плати у 2024 році стали міністри Світлана Гринчук (71%), Умєров (65%), Андрій Сибіга (55%) та Наталія Калмикова (52%).

Аналіз загальних сум задекларованих грошових активів за 2023−2024 рр. показав, що даний показник зменшився у 6 урядовців серед 21. При цьому зростання загальної суми грошових активів в понад 2 рази у 2024 році відбулось у 6 членів Кабміну, серед яких: Юлія Свириденко, Олег Немчінов, Герман Сметанін, Сергій Марченко, Ольга Стефанішина та Оксана Жолнович.

Збільшення грошових активів міністрів сталося як за рахунок курсової різниці валютних заощаджень, так і внаслідок збільшення активів в гривні.

Спадання сукупного доходу відбулося в Рустема Умєрова (-139%), Германа Галущенка (-211%), Матвія Бідного (-18%), Миколи Точицького (-4,4%).

Зменшення суми заробітної плати в середньому на 7% відбулось у Миколи Точицького, Германа Сметаніна та Оксена Лісового.

Хто з міністрів отримав найбільшу зарплату у 2024 році

У 2024 році задекларований дохід діючих міністрів склав майже 108 млн грн, що на 11% більше ніж аналогічний показник у 2023 році. Загальна сума грошових активів міністрів у 2024 р. склала близько 219,4 млн грн і перевищила показник 2023 року на 13%. Середня річна заробітна плата членів уряду у 2024 році становила 1,3 млн грн.

При розрахунку цього показника не брались до уваги зарплати нещодавно призначених міністрів Сметаніна та Чернишова, які раніше працювали в державних компаніях, де рівень зарплати вищий. У середньому рівень заробітної плати у 2024 році в порівнянні з 2023 роком підвищився на 24% у діючих членів Кабміну.

При цьому, зарплата трьох міністрів у 2024-му зменшилась на понад 7%. У 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати.

Що задекларували урядовці

Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував Чернишов. Він був призначений на дану посаду в грудні 2024 року.

У період 2022−2024 рр. пан Чернишов обіймав посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Саме заробітна плата в цій компанії у розмірі понад 25 млн грн складає майже 67% від загального доходу міністра за 2024 рік. Рівень зарплати Чернишова збільшився на 15% в порівнянні з 2023 роком. Також Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, де їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

Задекларований дохід Шмигаля у 2024 році становить 9,7 млн грн. Даний показник збільшився порівняно з 2023 роком на 8,7%. Це відбулось за рахунок збільшення заробітної плати на 16%, а також доходу від відчуження рухомого майна його дружини Катерини. Дохід від підприємницької діяльності Катерини Шмигаль у 7,46 млн грн становить основну частину доходу родини прем'єр-міністра. Розмір грошових активів у 2024 році становить 16,4 млн грн, основну частину яких становлять готівкові заощадження у доларах Дениса та Катерини Шмигаль — $140 тис та $242 тис відповідно.

Дохід у розмірі 7,4 млн грн у 2024 році отримав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Сметанін. Протягом 2023−2024 рр. він обіймав посади генерального директора державних компаній в сфері оборони. Рівень доходу Сметаніна у 2024 році підвищився на 17% порівняно з аналогічним показником 2023-го.

Зростання відбулось за рахунок виплати вихідної допомоги в одній із компаній, що не прирівнюється до зарплати згідно методології дослідження. Порівняно з 2023 роком, зарплата пана Сметаніна зменшилася на 7.4%, тобто на 347 тис грн. У 2024 році паном Сметаніним задекларовані 4,4 млн грн грошових активів, що в 3 рази більше ніж аналогічний показник попереднього року. Зростання відбулось за рахунок збільшення готівкових заощаджень у доларах та коштів, розміщених на банківських рахунках.

Міністр оборони Умєров задекларував 6,8 млн грн. Хоча Умєров входить до п’ятірки міністрів з найбільшим за рівнем доходу у 2024 році, він є одним з 4 урядовців, у яких цей показник зменшився в порівнянні із 2023 роком. Спадання сукупного доходу Умєрова більш ніж в 2 рази відбулось через зменшення доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також відсутності статті доходу як в 2023 році — «Сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc», що становила понад 9 млн грн. Задекларований розмір грошових активів міністра оборони у 2024 році становить 4,4 млн грн, що на 23% менше ніж у 2023-му.

Замикає п’ятірку лідерів серед членів уряду за сумою доходу Михайло Федоров. Його задекларований дохід за 2024 рік становить майже 6 млн грн, що майже в 2 рази більше ніж показник 2023 року.

Понад 18% від суми доходу становить заробітна плата віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації.

Рівень зарплати Федорова у 2024 році збільшився майже на 14% в порівнянні з 2023 роком. 81% або 4,8 млн грн від загального доходу в декларації за 2024 рік становить дохід його дружини від підприємницької діяльності. Дохід Анастасії Федорової у 2024 році збільшився більш ніж 2 рази в порівнянні із 2023 роком. А ось розмір грошових активів, зазначених в декларації Михайла Федорова за 2024 рік, в 1,6 рази менше ніж у 2023-му і становлять понад 900 тис грн.

Більше ніж в 2 рази збільшились доходи 4 членів Кабінету Міністрів: Олега Немчінова Андрія Сибіги, Юлії Свириденко, Олексія Кулеби.

Лідерами за зростанням суми заробітної плати у 2024 році стали вищезгадані Світлана Гринчук (71%), Рустем Умєров (65%), Андрій Сибіга (55%) та Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова (52%).

Зауважимо, що у всіх, крім міністра оборони, дохід переважно складається із заробітної плати. Також зарплата складає вагому частку, понад 80%, в структурі доходів ще кількох членів Кабміну: Віктора Ляшка, Ігоря Клименка, Миколи Точицького та Германа Галущенка.

Зростання загальної суми грошових активів в понад 2 рази у 2024 році відбулось у 6 членів Кабінету Міністрів. Це вищезгадані Юлія Свириденко, Олег Немчінов та Герман Сметанін, а також Сергій Марченко, Ольга Стефанішина та Оксана Жолнович

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Klimo
Klimo
22 квітня 2025, 18:53
#
Класс!
А вот «детские» рождение и до 3 года уже лет 11 не менялись. Приоритеты все-таки.
… — размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка (независимо от того, первый, второй или третий ребенок) будет составлять 41 280 грн. и выплачиваться следующим образом: единоразово в сумме 10 320 грн., а остальная сумма пособия — на протяжении следующих 36 месяцев равными частями;
Best Regards
+
0
TAN72
TAN72
22 квітня 2025, 18:53
#
А вы работайте и платите за всё 😔
+
0
Klimo
Klimo
22 квітня 2025, 18:54
#
Класс!
А вот «детские» рождение и до 3 года уже лет 11 не менялись. Приоритеты все-таки.
… — размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка (независимо от того, первый, второй или третий ребенок) будет составлять 41 280 грн. и выплачиваться следующим образом: единоразово в сумме 10 320 грн., а остальная сумма пособия — на протяжении следующих 36 месяцев равными частями;
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